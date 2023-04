Calcio/ Rapallo Ruentes, tris al Taggia

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, 32a GIORNATA:

RAPALLO RUENTES – TAGGIA 3 – 0

20° Cova Ferrando (RR), 52° Canovi (RR), 73° Canovi (RR, Rig.)

ARBITRO: Sig. Giovanni Tanzella di la Spezia

SPETTATORI: 100 circa

Partita da ultima spiaggia per i ragazzi di mister Fresia (oggi in tribuna perchè squalificato), da vincere obbligatoriamente per ridurre la famosa “forbice” dei 7 punti di differenza dalla squadra che ci precede, lo stesso Taggia, che condannerebbe i bianconeri alla retrocessione diretta senza i playout. Così è stato, al termine di 90 minuti ben giocati dai ruentini che hanno messo tanto agonismo e cuore per sopperire alle pesanti assenze dello spagnolo Castro Cid e dell’argentino Marchetti ed hanno ottenuto una meritata vittoria, anche se a onor del vero il Taggia è stato anche in parte sfortunato, avendo colpito per ben tre volte i legni della porta difesa da Longato.

