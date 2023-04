Calcio/ Samp, al Franchi dominio Fiorentina: finisce 5-0

Fiorentina: Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Castrovilli, Sottil; Jovic. All.Italiano.

Sampdoria: Ravaglia; Gunter, Oikonomou, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Gabbiadini; Leris; Lammers. All.Stankovic.

La Fiorentina cala il poker contro la Sampdoria: al Franchi finisce 5-0 grazie ai gol realizzati da Castrovilli, Dodò, Duncan, Kouamè e Terzic. Stankovic senza Nuytinck si affida a Oikonomou nella linea a tre con Gunter e Amione.

Una partita dominata in lungo e il largo dalla Fiorentina che trova il vantaggio nel finale di tempo grazie a una gran rete di Castrovilli che con un bel destro colpisce il palo e la palla finisce in gol. L’autore del gol ha messo in difficoltà la difesa blucerchiata già prima con Ravaglia pronto a dirgli no.

