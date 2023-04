Camogli: è mancato l’avvocato G.B. Giudice, fu consigliere comunale

E’ mancato a Camogli l’avvocato G.B. Giudice. Lascia nello sconforto la moglie Stefania e la figlia Francesca. Era stimato sia per l’attività professionale, sia per la sua onestà intellettuale che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Aveva accettato anche con rassegnazione una disabilità che ne limitava i movimenti ma non aveva fiaccato il suo spirito. In passato il suo interesse per il sociale lo aveva portato ad essere anche un amministratoùire comunale. Il funerale si svolgerà martedì 2 alle 15.30 nella Basilica dell’Assunta a Camogli.

