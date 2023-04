Liguria. Come spesso accade, il tempo scorre più veloce di come lo percepiamo: tra pochi giorni, il 6 maggio, saranno passati 50 anni, mezzo secolo, da quel 6 maggio 1973 in cui l’elicottero del maggiore pilota dei Vigili del fuoco Rinaldo Enrico scomparve in mare al traverso di Arenzano.

Era una domenica, l’Agusta Bell 205 fu inghiottito da un’insolita nebbia e portò con sé le vite di Enrico e altre tre persone, i pompieri Mignanego e Vignolo e il pilota civile Roda.

