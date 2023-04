Festa a Genova per il compleanno dell’associazione Make a Wish

Genova. Make-A-Wish, nata negli Stati Uniti nel 1980 e ormai presente in cinquanta Paesi del mondo e cinque continenti, ha festeggiato ieri il suo quarantatreesimo compleanno. Ogni anno, il 29 aprile, tutte le affiliate di Make-A-Wish nel mondo celebrano il World Wish Day: un giorno speciale perché è quello in cui è stato realizzato il desiderio di Christopher James Greicius, un bambino affetto da leucemia che sognava di diventare un poliziotto. Make-A-Wish esiste grazie a quel bambino, alla sua famiglia, ai suoi amici e a quel desiderio avverato, che ha ispirato all’azione intere comunità, cambiando negli ultimi 43 anni la vita di oltre mezzo milione di bambini gravemente malati in tutto il mondo.

Make-A-Wish® Italia nasce a Genova, nel 2004, grazie all’iniziativa di Sune e Fabio Frontani, genitori di Carlotta, venuta a mancare prematuramente per una grave malattia ed opera su tutto il territorio nazionale attraverso un network di oltre 250 volontari, collaborando con i più importanti ospedali pediatrici.

