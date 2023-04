Genova Pra’, inaugurata la nuova sezione del Partito Comunista Italiano

Genova. “Un’affluenza oltre ogni più rosea aspettativa, segno di una necessità chiara di cambiamento da parte di una cittadinanza che da troppo tempo non si sente più rappresentata, e non accetta più la finta narrazione del “voto utile”, che ha portato all’elezione dell’attuale governo”, così il PCI di Genova commenta l’inaugurazione della nuova sezione di Pra’.

“Un segnale che arriva anche dalle elezioni comunali di alcune città della nostra regione, come quella di Sarzana, in provincia di Spezia, dove il candidato sindaco Matteo Bellegoni, segretario regionale del Partito Comunista Italiano, è dato, secondo gli ultimi sondaggi, sopra al Movimento 5 stelle, come primo partito, subito dopo i due candidati delle coalizioni di centro destra e centro sinistra”.

» leggi tutto su www.genova24.it