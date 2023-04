Ginnastica Estetica/ World Cup, Pro Recco Gym in undicesima posizione

Da Pro Recco Gym Club

A Miramas, in Provenza, si è disputata la seconda tappa del circuito World Cup organizzato dalla Federazione Internazionale di Ginnastica Estetica di Gruppo.

A rappresentare l’Italia, nella categoria Women Long Program, la squadra senior della Pro Recco Gym Club.

Capitanate da Elisa Chiappalone, Alice Bacigalupo, Michelle e Myrea Minervini, Tailon Hoxha, Lisamaria Brignole e Greta Rando, dopo aver disputato la fase preliminare di sabato, accedevano alla finalissima riservata alle prime 12 squadre in classifica.

Più convincente la prova della domenica, dove le ragazze di Recco, una volta rotto il ghiaccio, hanno dimostrato carattere e voglia di migliorarsi.

Concludono la prova di coppa del mondo in 11esima posizione.

Podio conquistato dalle due squadre Finlandesi, Minetit e Gloria e dalla squadra Estone Siidisabad.

“Le ginnaste hanno affrontato la gara con maturità e la giusta voglia di emergere. Torniamo a casa molto soddisfatti ma stimolati a fare di più. Tra neppure un mese torniamo su una pedana internazionale per disputare la terza tappa di coppa del mondo e soprattutto il campionato europeo. L’atmosfera e le sensazioni provate ci hanno dato la giusta carica per affrontare il periodo di allenamento che ci attende.” sono le parole della tecnica Giulia Angelino.

Anche la responsabile nazionale Yana Romanova, impegnata a Miramas in qualità di giudice, si complimenta con il team, che partirà a fine maggio per Helsinki.

