Giuseppe Conte a Sarzana per sostenere la candidatura di Giorgi

L’ex premier Giuseppe Conte sarà a Sarzana venerdì 5 maggio per sostenere la candidatura a sindaco di Federica Giorgi. Il leader del Movimento 5 Stelle interverrà alle 12.00 in piazza De André insieme a Giorgi. “Come spesso accade – sottolinea M5S Liguria – sta combattendo una battaglia impari contro un centrodestra che ha messo in campo tutta la sua disponibilità economica e tutta la sua influenza mediatica. In democrazia devono vincere le idee e i programmi, che a Federica e al Movimento non mancano, non il denaro”.

