Incidente tra pullman turistico e auto della Pubblica assistenza di Sarzana che trasportava plasma a sirene spiegate

Intorno alle 11.15 di questa mattina in Viale Italia si è verificato un incidente che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze sui passeggeri dei due mezzi coinvolti, ma che ha comunque creato rallentamenti e disagi al traffico, oltre che presumibili problematiche sotto il profilo sanitario nell’attività dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

A scontrarsi, infatti, sono stati un’auto della Pubblica assistenza di Sarzana che procedeva a sirene spiegate a causa del trasporto di plasma in corso e un pullman turistico di nazionalità slovena con 77 passeggeri a bordo.

Il mezzo pesante stata procedendo in direzione arsenale, mentre l’auto della Pubblica sarzanese proveniva da Via San Ciprianio e intendeva svoltare a sinistra: arrivata all’incrocio, però, si è verificato lo schianto con il pullman.

Tutti illesi i passeggeri a bordo del mezzo turistico, mentre sono rimasti leggermente feriti la guida turistica e il conducente dell’auto della Pubblica assistenza.

