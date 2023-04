La “Notte Nazionale” del Liceo Costa si aprirà con un flash mob dedicato a Battiato

Il 5 maggio 2023, dalle ore 18.00 alle ore 24:00, Il Classico “Lorenzo Costa” riapre le sue aule e i suoi locali per la Notte Nazionale. Una Serata Evento che è espressione creatività degli studenti del liceo che intendono condividere con la cittadinanza l’alto valore formativo degli studi classici mostrandone la continuità culturale nel presente. Ad aprire l’evento il consueto FLASH-MOB alle ore 17:30 in Piazza Verdi, con un Omaggio a Battiato a cui seguirà il consueto balletto “sulle scale” ed il video in contemporanea Nazionale dei 377 Licei Classici, aggregati in rete dal liceo capofila di Acireale Gulli -Pennisi, tra i quali per la prima volta troviamo 9 Scuole Straniere in cui si promuove lo studio del latino e del greco antico.(Francia,Germania,Grecia,Turchia).

Nei locali del Liceo, dalle ore 18:00 alle ore 21:30, il pubblico potrà assistere a lezioni-performance di argomento classico, matematica, arte, riflessioni di educazione civica (violenza di genere; accoglienza; diversità ed altro); ci saranno anche una mostra d’arte e la proiezione di un video teatrale di “Lisistrata”; insomma una straordinaria maratona gestita e presentata con passione dagli allievi del Liceo, con la regia di dieci insegnanti che si sono dedicati all’organizzazione delle attività, assieme alla referente prof.ssa Claudia Foce.

La consueta chiusura di serata, ore 21:45 – 24:00 sarà in Sala Dante, e in collegamento streaming in Palestra, con il consueto concerto “Classico… ma non troppo” in cui si alterneranno performance di canto, musica classica e pop rock, coreografie di danza e pièce teatrali. In gran finale la lettura drammatizzata in greco antico ed italiano de “La lunga Notte di Medea”, tratto dalle Argonautiche di Apollonio Rodio. Immancabile il fil rouge che

Tutte le esibizioni sono approfondimenti ed esperienze svolte dagli studenti durante quest’anno scolastico.

Un fil rouge correrà dalle aule al concerto: una riflessione sulla pace che culminerà nella lettura, a cura degli allievi del laboratorio teatrale, dei testi delle poesie su questo tema del concorso interno e della premiazione dei migliori elaborati.

Sono più di 150 i ragazzi coinvolti in prima persona, a cui si aggiungono gli studenti che si occuperanno del servizio d’ordine e delle funzioni di ricevimento.

Insomma, è un’occasione imperdibile per comprendere quanta vita c’è nel nostro Liceo: perché la scuola è per noi passione, conoscenza ed esperienza di vita.

Per l’evento in dettaglio vai al sito www.liceocosta.edu.it.

