Anche domani i musei statali della Direzione regionale Musei Liguria saranno aperti in via straordinaria. Questi gli orari in provincia della Spezia:

Villa Romana del Varignano (Portovenere)

Lunedì 1° maggio | 08:30-13:30 (ultimo ingresso 12:45)

Biglietto intero € 3, ridotto € 2, gratuito minori 18 anni

