Pallapugno, sconfitta amara per Pieve di Teco, Matteo Molli: «Mi scuso, non sono stato all’altezza»

Pieve di Teco. La pioggia non ha fermato la seconda partita del campionato di pallapugno della Serie B dove in casa, nello sferisterio “Casa”, il Pieve di Teco ha affrontato il Neive. Seconda sconfitta per i padroni di casa dopo la debacle della settimana scorsa a S.Benedetto Belbo che ha visto la squadra dell’entroterra sconfitta per 9 a 3.

Nuova occasione, nuova partita ma la partenza è in salita per Pieve con tre giochi a zero per gli ospiti poi rimonta fino al 3 a 2. La ripartenza vede gli ospiti che chiudono in vantaggio 6 a 2 al riposo. Secondo tempo equilibrato con 3 giochi per parte e partita che finisce con il punteggio di 9 a 5 per gli ospiti

