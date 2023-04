Pallavolo, la Rainbow Spezia rafforza il proprio primo posto a Cogorno

La capolista Rainbow Spezia, che domenica 30/4 ospita al Palazzetto di Vezzano (ore 20) la Psm Rapallo, nel frattempo vince a Cogorno il recupero con la locale On Volley e rafforza così la propria “leadership” in 1.a Divisione territoriale femminile.

Nessun problema per le spezzine…dopo uno strano set e mezzo di carburazione. Per la cronaca, la Cuffini al palleggio con capitan Zonca opposto, la Antiga e la Guidi al centro in alternanza con la La Mattina; di banda la Ciappei e la Cernyshova con la Pilli libero.

