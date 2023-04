Parla Macia: “Siamo vivi e uniti, la lotta salvezza si decida in campo”

Il pari tra Cremonese e Verona e le polemiche arbitrali scatenatesi nel post gara fanno discutere anche in casa Spezia. A parlarne è Eduardo Macìa, che ai microfoni di TMW richiama l’attenzione della classe arbitrale augurandosi un equo finale di campionato: “Ho visto quanto successo a Cremona”, esordisce Macia. “Ho fatto un mio ragionamento, onesto e semplice. Il risultato di Cremona dimostra ancora una volta quanto la lotta per la salvezza sia più che mai viva, con partite sempre difficili e impegnative, mai scontate dal punto di vista del risultato. A sei giornate dalla fine si è aperto un nuovo mini torneo e ora bisogna più che mai cercare di dare il massimo in ogni partita, senza calcoli e senza pensare al passato e a quello che sarebbe potuto essere e non è stato”.

“Abbiamo davanti il nostro destino, dove sarà solo il campo a contare, perché quello deve essere l’unico giudice: lì siamo tutti uguali, non devono contare blasone o dimensioni della piazza, ma solo quello che le squadre fanno sul rettangolo verde”, prosegue Macìa. “Di certo, ora più che mai, serve grande attenzione in merito alle decisioni arbitrali perché possono decidere il finale di questa stagione e sarebbe un vero peccato, perché, come dicevo prima, solo il campo deve fornire l’unico esito e questo deve arrivare senza polemiche. Abbiamo la fortuna di avere una tecnologia importante e costosa a disposizione e non si deve avere il timore di usarla, onde evitare che vi siano errori o valutazioni sommarie che possano risultare decisivi. A questo punto della stagione la posta in palio è altissima e i risultati delle varie partite non devono essere condizionati da episodi dubbi, perché ne varrebbe dello spettacolo e della leale competizione. Anche visto ancora quello che manca, confido dunque che nelle ultime sei giornate si possa parlare solamente di quanto fatto dai calciatori sul campo e che il risultato finale sia frutto delle sole prestazioni”.

