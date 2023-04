Pro Avis Castelnuovo Magra dalla Maratona Spagnola al Corrilunigiana

Mese di aprile spagnolo e italiano per la squadra podistica di Castelnuovo Magra, sempre presente in tantissime manifestazioni della nostra penisola; domenica 16, però, si passa il confine e si arriva in Spagna, a Saragozza per la XVI Maraton de Zaragoza-Caixabank-10 km.

I partecipanti sono il maratoneta Marco Mansi e, nella 10 km, Antonella Farina.

Piazzamenti lusinghieri e buoni tempi per i 2 atleti Blues; ecco i risultati:

Maratona:

pos/m. pos/cat. pett. atleta tempo uff. tempo reale

527 13 499 Marco Mansi 3.37.26 3.37.11

10 km:

pos. pett. atleta tempo uff. tempo reale

76 2369 Antonella Farina 46.23 46.00

Ritornando in Italia, il 22 aprile ritroviamo nuovamente la coppia Farina-Mansi a Rieti, per la TURANO MARATHON TOUR 1^TAPPA COLLE DI TORA (RI):

CLASSIFICA GENERALE 10KM

POS. ATLETA CATEG POS/CAT TEMPO

5 MANSI MARCO SM60 2 47:03

6 FARINA ANTONELLA SF55 — 47:36

