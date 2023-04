Vittorio Pellerano, consigliere comunale allo Sport, sta preparando la Settimana dello Sport, manifestazione tradizionale di Rapallo (sia pure con qualche stop in passato e più recentemente per il covid). Quest’anno la Settimana riprende alla grande, in piena collaborazione tra Comune, Scuola e con le associazioni sportive.

Intanto stamattina Pellerano ha fatto visita a diverse realtà rapallesi, portando loro il ringraziamento dell’Amministrazione per le attività che svolgono sul territorio.

