Rolli, botteghe storiche, Boccadasse, i forti: le meraviglie di Genova in vetrina con Licia Colò

Genova. Dai monti al mare, da Levante a Ponente, dai secoli passati ai giorni nostri: è stato un viaggio a 360 gradi alla scoperta di Genova quello che Licia Colò ha realizzato per Eden – Un pianeta su salvare nella puntata in onda ieri in prima serata su La7, proprio mentre la città vive una nuova edizione dei Rolli Days di primavera con numeri che si preannunciano da record. Qui si può rivedere l’intera puntata.

Il tour televisivo tra le meraviglie della città inizia da Boccadasse, borgo marinaro fuori dal tempo, citato non solo per la sua bellezza paesaggistica ma anche come fonte di ispirazione di numerosi artisti a partire da Gino Paoli. Da qui Licia Colò raggiunge il centro attraverso la nuova pista ciclabile di corso Italia, portata a esempio di politiche urbanistiche a favore della mobilità sostenibile (senza tacere peraltro delle controversie sul progetto del Comune).

» leggi tutto su www.genova24.it