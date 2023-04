San Lorenzo al Mare, il Teatro dell’Albero omaggia Italo Calvino

San Lorenzo al Mare. In scena al Teatro dell’Albero, sabato 6 Maggio ore 21.15, un omaggio a Italo Calvino per la 20esima rassegna L Albero in Prosa 2023. Mario Perrotta, premio Ubu 2022 per il Miglior nuovo testo italiano conduce una nuova e personalissima indagine intorno alle opere di Italo Calvino, con in mente una parola fragile: libertà.

Di cosa parla lo spettacolo? In scena un uomo, o meglio, la sua voce interiore. Tra i tanti abitanti delle pagine dei romanzi di Calvino, è quello meno libero: ha un corpo, una lingua e una mente che non rispondono alla sua urgenza di dire, di agire. Oggi e solo oggi, però, ha deciso di fare spettacolo della sua esistenza, dei suoi pensieri, dei sentimenti che lo agitano. Lui, inchiodato com’è a una croce che non ha voluto, ha deciso di prendersi un’ora d’aria, un’ora e poco più di libertà. E la cerca, la libertà, tra le pagine dei romanzi del “signor Calvino Italo”, la racconta come sa e come può, la trasforma in versi, in musica, in parabole e collegamenti iperbolici tra un romanzo e l’altro, in canzoni-teatro sarcastiche e frenetiche e improvvisi minuetti intimi. Il tutto mentre accanto scorre, amaramente ironica, la sua personalissima storia d’amore, una storia impossibile per quel corpo e quella lingua incapaci di parlare.

» leggi tutto su www.riviera24.it