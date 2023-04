Società di riscossione, digitalizzazione e intelligenza artificiale: successo per il convegno nazionale Aspel a Villa Marigola

Successo per il convegno nazionale Aspel “Le società in house come strumento di gestione delle entrate locali. Un modello organizzativo tra complessità normative e innovazione digitale”, tenutosi oggi, 28 aprile, nella splendida cornice di Villa Marigola (Lerici, SP). L’evento, organizzato in collaborazione con Spezia Risorse S.p.A, ha avuto lo scopo di esaminare gli effetti della digitalizzazione e delle recenti innovazioni normative sulle società in house, in particolare quelle operanti nel settore della riscossione.

Nella prima parte di giornata, la discussione, moderata dal giornalista e conduttore televisivo Mediaset Dario Donato, si è concentrata sulla riforma della riscossione delle entrate locali nel contesto della nuova riforma fiscale. Dopo i saluti del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’introduzione da parte di Vittorino Bombonato, presidente Aspel, e Davide Piccioli, amministratore delegato di Spezia Risorse, è intervenuto l’assessore regionale della Liguria Giacomo Raul Giampedrone, che ha sottolineato l’importanza, per gli enti locali, di costruire ed alimentare, nel tempo, un rapporto diretto con il cittadino. “Fare oggi amministrazione locale – ha detto Giampedrone – è un tema difficile e sfidante. Spezia Risorse si è dimostrata capace di agire rapidamente per rispondere alle esigenze delle amministrazioni, non dimenticando, al contempo, che di fronte alla rigidità dell’attività di riscossione c’è sempre il cittadino, che ha bisogno di essere accompagnato in questo processo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com