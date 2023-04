Venerdì Anteas inaugura a Fossitermi la “Casetta dei libri”

Venerdì prossimo alle 15,30, nel parco di via Bellini a Fossitermi, quartiere della Spezia, si terrà la festa di inaugurazione della “casetta dei libri”, iniziativa ispirata ad un progetto internazionale di condivisione e di scambio di libri. L’evento è organizzato da Anteas all’interno del progetto C.A.R.E., finanziato dalla Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “La comunità per i suoi anziani”. Anteas – Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà – è nata nel 1996 nell’ambito della federazione nazionale dei pensionati del sindacato Cisl. Per l’occasione, a Fossitermi, ci saranno letture animate per bambini, tenute dalla scrittrice Susanna Varese, e piccoli laboratori del legno, con l’artista Alberto Salvatori che esporrà una selezione delle sue opere. E’ stato proprio Salvatori a costruire la “casetta”, donandola alla comunità. Il progetto della “casetta dei libri” si propone, in sinergia con il vicino centro sociale di largo Vivaldi, di diventare un ulteriore punto di aggregazione per il quartiere, luogo di scambio di libri e di passioni per grandi e piccini, attorno al quale costruire iniziative culturali ed esperienze di vario genere. In una delle pareti ci saranno una bacheca ed una “buca delle lettere”, pensate per lasciare un messaggio, un pensiero e magari anche una richiesta di aiuto. Il progetto C.A.R.E. – “La Comunità che Ascolta, Reagisce E si prende cura” – mette in sinergia diverse realtà: la cooperativa Coopselios, Anteas, MoCa Future Designers, ”Sistema Nervoso”, i Comuni della Spezia e di Bolano e la partecipazione esterna della cooperativa “Gulliver”. Obiettivo principale è migliorare la qualità di vita delle persone anziane, con servizi gratuiti di protezione sociale, di trasporto, di socializzazione ed anche di prevenzione delle malattie cognitive attraverso un “laboratorio della memoria”. Un banco informativo fornirà informazioni su tutti i servizi forniti. La giornata si concluderà con una piccola merenda consumata insieme.

