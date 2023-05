Questa volta le partenze per il rientro a casa dopo il ponte del Primo maggio sono state scaglionate e davvero intelligenti. Le uniche code si sono registrate questa mattina attorno alle 11.30 tra Genova-Est e l’immissione nella A-7. Considerato il maltempo il flusso di rientro in realtà è iniziato fin da ieri sera. Ciò non significa che i turisti siano spariti dalla Riviera; lev presenza sono ancora molte, in particoare di stranieri.

