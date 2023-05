Andora. Primo maggio con lamentele e proteste per la mancanza d’acqua. Non c’è pace per il Comune di Andora, nuovamente alle prese con disagi collegati al servizio idrico: questa volta, però, il problema non riguarda l’acqua salata dai rubinetti, bensì un guasto ad una tubatura.

Nel dettaglio, fanno sapere dal Comune, “la rottura ha interessato una tubazione di via Piangrande, per questo è stata sospesa la fornitura dell’acqua nella zona dell’entroterra, dalla rotonda dell’autostrada in su”.

