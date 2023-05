Calcio, Finale retrocesso in Promozione: l’epilogo dell’anno horribilis

Finale Ligure. Sulla difficoltà della stagione 2022/2023 non c’erano tanti dubbi in quel di via Brunenghi già l’estate scorsa. Rifondare completamente una squadra, senza più i suoi giocatori cardini e l’allenatore storico, rappresentava il primo grande scoglio da evitare per non naufragare subito. Seppur con qualche limite, soprattutto a livello d’esperienza, la rosa è andata delineandosi e qualche buon risultato lasciava intendere ad un campionato diverso: non proprio da salvezza certa, ma quantomeno da “outsider” in vista dei playout. Poi un blackout, un esonero e un altro prolungato periodo a secco di risultati che ha portato il Finale a trovarsi retrocesso in Promozione con due giornate d’anticipo, a più di dieci anni dall’ultima volta.

Troppe mancanze difficilmente colmabili

