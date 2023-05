Dejan Stankovic resta alla guida della Sampdoria fino al termine del campionato: la decisione, come riporta Sky Sport, è arrivata dopo il colloquio avuto con la dirigenza.

Il tecnico serbo preparerà la sfida di mercoledì in casa contro il Torino: saranno da valutare le condizioni di Leris uscito anzitempo per un problema fisico nella sfida contro la Fiorentina mentre non dovrebbe recuperare Nuytinck.

» leggi tutto su www.levantenews.it