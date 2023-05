Delitto Scagni, lo sfogo della madre di Alice e Alberto: “Noi, lasciati soli dallo Stato”

Genova. “Tra poche ore, un anno fa, verrà uccisa nostra figlia Alice. Un tragico destino. Una tragedia enorme. Mostruosa”. Antonella Zarri, la madre di Alice Scagni e di Alberto, il fratello che l’ha uccisa, ha affidato a un lungo post sui social il suo sfogo e la sua disperazione, a un anno esatto dalla tragedia di via Fabrizi. Domani, alle 11, e poi giovedì alle 18, nella chiesa della Consolazione in via XX Settembre a Genova si svolgeranno due messe in suffragio per ricordare la ragazza, madre di un bimbo che oggi ha 2 anni.

“Dobbiamo arrenderci? – scrive la donna – In queste ore Alberto Scagni, in piena crisi psicotica minacciava di morte suo padre. Graziano, impotente e spaventatissimo, registrava la seconda chiamata. La voce di nostro figlio non mentiva sulla follia che lo stava travolgendo. Dopo aver minacciato suo padre, Alberto aveva chiesto di sua sorella. Abbiamo tentato di trasmettere i suoni agghiaccianti di quella voce alla Polizia”.

