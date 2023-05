Genoa, Gilardino: “Altro passo avanti”. Sui mancati rigori commenta: “Più forti di queste cose”

Bolzano. Alberto Gilardino chiarisce il momento dell‘espulsione sul finale di Sudtirol-Genoa nelle interviste post-partita: “Siamo stati sbattuti fuori entrambi e spiace per aver lasciato la squadra sola. Sull’episodio di Ekuban mi sembrava rigore, si sono accesi un po’ i toni. Sono giornate in cui i punti pesano, ci sta. Il finale è stato concitato e con un po’ di discussioni in panchina, ma non c’è stato nulla di particolare”.

Intanto, però il Genoa è arrivato al dodicesimo risultato utile di fila con solo 4 rigori a favore, fischiati soprattutto a inizio stagione: “Dobbiamo essere più forti di queste cose − commenta Gilardino − non diamo adito a polemiche, prendiamo atto della decisione dell’arbitro, sia su Ekuban, sia sul mani di Masiello”.

