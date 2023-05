Il carciofo spinoso di Albenga protagonista delle torte liguri

Gli ultimi stanno arrivando in questi giorni sulle tavole liguri, protagonisti indiscussi della Torta Pasqualina e delle varie torte verdi di Liguria. Il Carciofo spinoso di Albenga, conosciuto anche come “violetto di Albenga” o “violetto spinoso di Albenga”, è protagonista delle torte verdi, le “gattafure”.

E’ un carciofo caratteristico per la consistenza delle brattee (foglie) interne, che sono eccezionalmente tenere, croccanti e dolci. Impossibile confonderlo con le altre specie del centro e sud Italia per la forma conica del capolino, le “foglie” esterne acquerellate di verde scuro con sfumature violacee e le spine giallastre. Meno fibroso e dal sapore più delicato rispetto al cugino sardo, si apprezza particolarmente se consumato crudo, in insalata o in pinzimonio, con ottimo olio verzellino della Riviera (anche questo carente in quantità per via della folle stagione climatica).

