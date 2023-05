Carcare. Visita in Valbormida per il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che domani (2 maggio) sarà a Carcare per incontrare le imprese del territorio.

L’incontro, che sarà riservato alle aziende, si terrà alle 18:15 presso la sala convegni del centro polifunzionale in via del Collegio.

» leggi tutto su www.ivg.it