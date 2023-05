Rapallo: Circolo Pd, informazioni su partito e città

Dal Circolo Pd di Rapallo

Riaccendi Rapallo

La prima Newsletter del Circolo PD Rapallo

Maggio 2023

Guardia medica pediatrica, supportiamo l’attività!

Dopo la recente crisi pandemica i vari presidi dei Medici di Base sono sempre più

pressati e occupati, anche da impegni burocratici e formali, tanto da creare un

aumento delle chiamate al servizio di Guardia Medica da parte dei cittadini, rendendo

sempre più necessari tali servizi. Come Partito Democratico di Rapallo, alla luce di

ciò, vogliamo rivolgere all’Amministrazione e al Sindaco una considerazione in

riferimento alla Guardia Medica Pediatrica.

La Guardia Medica Pediatrica Orientale, con sede a Chiavari, è finanziata dai Comuni

del distretto socio-sanitario 15 e 16 .

A differenza del servizio gemello la Guardia Medica Pediatrica Occidentale con sede a

Rapallo viene finanziata solo in minima parte dal Distretto Sociosanitario 14 (e non,

nello specifico, dai quattro Comuni che il servizio copre) .

Tale cifra stanziata dal Distretto ammonta a € 3400 euro annui. Troppo poco per

sostenerne i costi.

L’ ammontare dei costi per sostenere entrambi i servizi è identico poiché, prima di

provare ad attivare il Servizio nel Tigullio Occidentale, è stata presa come modello la

convenzione che la Croce Verde di Chiavari (sede della Guardia Medica Tigullio

Orientale) ha stipulato, a suo tempo, con i Comuni del relativo comprensorio.

Per chiedere alle amministrazioni un servizio di Guardia Medica Pediatrica che per il

cittadino risulti gratuito, nel 2015 a Rapallo, si è costituito un comitato spontaneo allo

scopo di chiedere un servizio analogo a quello con sede a Chiavari.

Le persone che compongono questo comitato spontaneo hanno raccolto le richieste

dei cittadini che chiedevano (e di cui oggi usufruiscono) un servizio di continuità

assistenziale pediatrica. Servizio di cui usufruisce l’adulto.

Del perché l’adulto possa usufruire di una guardia medica nei giorni festivi, prefestivi e

durante le ore notturne e per i bambini questo Servizio non sia previsto non se ne

conosce la ragione.

Alla luce quindi, della sua indiscussa necessità, perché nel Distretto sociosanitario n.14

i quattro Comuni che lo compongono non finanziano il Servizio di Guardia Medica

Pediatrica che opera nel territorio già da otto anni e che trova riscontro positivo sia

nella popolazione residente che nei turisti?

