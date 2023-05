Rapallo: promozione campi da padel e cena di gala (21.500 euro)

Il Comune di Rapallo avverte la necessità di effettuare una promozione per i campi da padel realizzati in località Ronco, sopra il depuratore, e gestiti dal Tennis Club di Santa Margherita Ligure. L’iniziatica verrà svolta in collaborazione con Santa da giovedì 8 a domenica 22 giugno e prevede una serata di gala a Villa Porticciolo. Coto 21.500 euro. Di seguito parte della delivera pubblicata integralmente sul sito del Comune.

***

Ritenuto opportuno:

-promuovere lo sport a tutti i livelli, anche con la realizzazione di eventi di natura comprensoriale

con i Comuni limitrofi valorizzando sia il territorio che l’impiantistica comunale;

-realizzare un evento sportivo dedicato al padel con lo scopo di divulgare tale disciplina sportiva e

con l’occasione, far conoscere a cittadini ed ospiti i nuovi campi comunali realizzati in località

Ronco, in accordo con il concessionario.

-calendarizzare l’evento sportivo dall’8 all’11 giugno p.v. (salvo variazioni), con serata di gala e

charity prevista per il 9 giugno p.v. presso Villa Porticciolo di Rapallo, previ accordi con i gestori.

-coinvolgere nel progetto anche il Comune di S. Margherita Ligure con l’obiettivo di mettere in

relazione e far apprezzare le peculiarità delle due città del Tigullio dal punto di vista turistico

sportivo.

-prevedere la partecipazione di personaggi del mondo dello sport, anche a livello nazionale nonchè

affermati artisti sia per le iniziative prettamente sportive (tornei padel) che per quelle dedicate ad

eventi collaterali e di beneficenza realizzate in location prestigiose dei due comuni costieri.

