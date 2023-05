Recco: domani a Calcinara, lezione all’aperto e gastronomia (firmata Biagio)

Biagio Palombo, titolare della “Baracchetta” di Recco, le lezioni ecologiche o green per gli alunni, oggi tanto in voga, le aveva inventate tanti anni fa con il titolo “Sentieri Golfo Paradiso”. Il meteo non prevede pioggia quindi, la prossima edizione sarà domani, martedì 2 maggio, si svolgerà come lo scorso anno nel bosco di Calcinara di Uscio. Biagio con il suo luogotenente Giovanna (la figlia) ha già predisposto ogni cosa. Alunni delle scuole del Golfo Paradiso arriveranno a Uscio attraverso i sentieri per ricevere all’aria aperta, in una giornata indimenticabile, lezioni di ecologia e salvaguardia e rispetto della natura e dei boschi. Poi Biagio e Giovanna, con l’aiuto di chef amici, offriranno trofie al pesto, torta di riso, focaccia.

