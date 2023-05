Riempire il calanco per salvare cimitero, chiesa e municipio a Cosseria: sì del Comune ma i privati si oppongono

Cosseria. Riempire il calanco di terra e rocce da scavo per mettere in sicurezza il cimitero, la chiesa parrocchiale e il municipio. È questo il progetto che è stato proposto al Comune di Cosseria dalla società M.G.A. Srl (Manutenzioni Generali Autostrade). Un progetto che cambierà totalmente volto alla zona e per cui non mancano le polemiche, soprattutto da parte dei proprietari dei terreni.

Nel dettaglio, l’idea è quella di ricoprire l’area, soggetta ad erosione, mediante l’abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario realizzando dei gradoni con ampi terrazzamenti pianeggianti. Per quanto riguarda i due corsi d’acqua presenti (Rio Rossi e Rio Rocchetta), che al momento “risultano fortemente degradati a causa dell’erosione, verranno tombati duranti i lavori per poi essere riportati in superficie in un contesto più stabile e idoneo ad una loro corretta rinaturalizzazione”, si legge nel progetto.

» leggi tutto su www.ivg.it