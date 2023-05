Rolli Days supera quota 80mila, Bucci: “Prenotazioni sold out, apriremo sempre di più i palazzi”

Genova. “Abbiamo avuto più di 80mila presenze in questi tre giorni e mezzo, un record di prenotazioni, tutte esaurite”. La cifra arriva quando ancora l’edizione primaverile 2023 dei Rolli Days non si è ancora conclusa. Il sindaco di Genova Marco Bucci, insieme al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ha visitato nel tardo pomeriggio di questo 1° maggio il palazzo dell’Università di via Balbi 4, palazzo Balbi Senarega, con Giacomo Montanari, direttore artistico della manifestazione, come cicerone attraverso aule, corridoi, biblioteche e giardini segreti.

” Conoscere la nostra storia, ripassarla per quanto si possa esserla dimenticata è un ottimo viatico per costruire il futuro – dice il governatore Giovanni Toti – la storia di Genova delle grandi famiglie, i suoi commerci, la sua ricchezza, la sua capacità di innovazione, artistica e architettonica, significa sapere bene quale eredità abbiamo raccolto, poi vedere decine di migliaia di persone, con un successo consolidato e innegabile, si somma al successo straordinario del turismo di questo anno se è vero che cresciamo oggi del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

» leggi tutto su www.genova24.it