Rottura di una condotta principale in Viale Amendola, cinque isolati senz’acqua

I lavori di ripristino andranno avanti a oltranza fino a che il guasto non sarà risolto, ma cinque isolati attorno a Viale Amendola dovranno fare a meno dell’acqua fino a quando le opere in corso non saranno concluse. E’ il bilancio di quanto avvenuto oggi pomeriggio, dopo le 16, tra Viale Amendola e Viale Garibaldi. Una tubazione in ghisa da 350 mm della condotta principale che serve numerose utenze sì è rotta e tra le auto si è venuto a creare una colonna d’acqua. Sul posto è arrivata Acam Iren, la Polizia locale, i Vigili del fuoco e la Polizia di stato. Acam ha provveduto a isolare la condotta danneggiata, un’operazione che ha richiesto circa un’ora e dopo un’ora circa, dopo le 18, l’acqua ha smesso di fuoriuscire copiosamente. Nel frattempo le forze dell’ordine si sono adoperate per la rimozione dei mezzi parcheggiati, rintracciando anche alcuni dei proprietari. Allestito il cantiere l’azienda darà continuità all’intervento anche con l’escavazione per fare in modo di riportare tutto alla normalità nel minor tempo possibile. Nel frattempo, a seguito dell’isolamento della tubazione “saltata” l’erogazione dell’acqua è ripartita per buona parte dei cittadini rimasti senza, per qualche ora.

