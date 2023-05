Rugby/ Per la Pro Recco un punto di bonus contro il Torino

Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Nonostante un primo tempo chiuso nuovamente in vantaggio come nel “derby” di una settimana fa alla fine l’Aircom Pro Recco Rugby cede al forte VII Rugby Torino con il punteggio di 20-26 e i soli sei punti di scarto permettono ai biancocelesti di conquistare almeno il punto di bonus difensivo. Praticamente in fotocopia la partita del CUS Genova sul campo di Biella e stessi sei punti di scarto, quindi le due squadre liguri rimangono appaiate in fondo alla classifica del girone 1, ora a quindici punti.

Il campionato dei biancorossi si è concluso mentre gli Squali dovranno andare a Parabiago domenica prossima a cercare di portarsi via almeno un punto dal campo della squadra che ha dominato e vinto il girone. Se l’impresa non dovesse riuscire, le due squadre liguri si dovranno affrontare in uno spareggio per determinare chi retrocederà direttamente in Serie B e chi invece avrà la possibilità di giocare i play out e di avere quindi ancora una chance di salvezza.

» leggi tutto su www.levantenews.it