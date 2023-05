Sanremo, taglia la strada a spazzatrice e finisce contro una palma nell’aiuola del Centrale

Sanremo. Tragedia sfiorata nella notte in Corso Mombello, intorno alle 4 del mattino, quando un automobilista ha tagliato la strada a una spazzatrice con due netturbini a bordo, terminando la propria corsa contro una palma dell’aiuola di fronte al cinema Centrale, a pochi centimetri dalla statua della primavera che domina lo slargo.

Se la sono vista brutta i due operatori di Amaie Energia che hanno assistito inermi alla scena, mentre si dirigevano in direzione nord, procedendo con la pulizia dei bordi strada. Stando a quanto si apprende, il protagonista del sinistro avrebbe iniziato a sbandare già in via Feraldi, per arrivare nei pressi dell’incrocio di via Matteotti con il mezzo lanciato a folle velocità. Sul posto è intervenuta la polizia per i dovuti accertamenti mentre l’equipaggio di Matuzia Emergenza chiamato in soccorso è tornato indietro senza feriti. L’uomo alla guida della vettura incidentata ha rifiutato il trasporto in ospedale.

