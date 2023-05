Turismo: la locomotiva Portofino traina il Tigullio oltre i ponti

Dopo le vacanze di Pasqua. archiviati con esito positivo anche i ponti del 25 Aprile e Primo maggio, adesso il Tigullio attende il ponte del 2 Giugno (un venerdì), anticamera della stagione estiva vera e propria. Gli alberghi del lusso non temono defezioni; buone le prenotazioni nelle case vacanza; nautica in ottima salute; stabilimenti balneari ad una svolta; ripresa dei viaggi all’estero, sia pure frenati dal costo aereo; Genova che domina anche in campo turistico. Il tutto con un carovita che erode stipendi e pensioni.

Un’estate in cui sarà ancora Portofino, la comunità più nota e dotata di maggiori servizi, a trainare il turismo anche nel rispetto dei propri residenti che non vivono di ospitalità: compito non facile neppure in un piccolo Comune. Il resto della Riviera sembra essere indecisa su come qualificare il proprio turismo. Ma esistono ottime prospettive.

