Un anno fa Alice Scagni veniva uccisa dal fratello Alberto, domani messa in suffragio in via XX

Genova. “Sono giorni estremamente dolorosi, terribili”. Antonella Zarri un anno fa ha perso due figli. Alice, che di anni ne aveva 35, e il fratello Alberto, 43, che l’ha ammazzata e che da quel 1 maggio non ha più parlato con i suoi genitori. Neppure quando un paio di mesi fa, Antonella, si è decisa ad andarlo a trovare in carcere. “L’ho salutato, si è alzato e se n’è andato, dicendo che non ce la faceva”.

Il tempo sembra essersi fermato da quel 1° maggio eppure non si è fermato affatto. La madre di Alice se ne rende conto soprattutto guardando crescere il nipotino. Non abbastanza, non quanto vorrebbe. Perché il padre ha deciso di concederlo ai nonni solo poche ore al mese e mai da solo. Ma al di là delle questioni familiari, diventate di dominio pubblico a causa dei social network, resta – nella famiglia Scagni – il dolore e lo sconvolgimento per quanto accaduto esattamente 12 mesi fa.

