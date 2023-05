A Sarzana una targa in ricordo di Federico Severino e gli altri morti sul lavoro

È stata scoperta ieri – primo maggio, festa dei lavoratori – la targa che a Sarzana ricorda Federico Severino che il primo aprile 2011 perse la vita a soli 31 anni mentre stava lavorando sulla passerella ferroviaria che, prima della recente demolizione, collegava il quartiere di Crociata alla stazione. La targa “in ricordo di Federico e di tutte le vittime di morti bianche, per le loro famiglie, perché l’amore è sempre più forte della morte”, è stata scoperta dal sindaco alla presenza di famigliari e amici di Severino che in questi anni non hanno mai smesso di ricordarlo tenendo sempre alta l’attenzione sulla sua tragedia e su quelle che quotidianamente toccano in mondo del lavoro in ogni parte d’Italia.

