Andora piange Marco Marchiano, geometra scomparso a soli 52 anni

Andora. Una profonda tristezza e commozione si è diffusa nel paese, dopo la notizia dell’improvvisa scomparsa del geometra Marco Marchiano. Aveva soli 52 anni.

Un lutto partecipato che colpisce la comunità e che traspare dalle parole del sindaco Mauro Demichelis: “Andora perde un uomo di riconosciuta e apprezzata competenza. Lo ricordiamo tutti per la sua personalità e per il carattere solare. Insieme alla comunità andorese, esprimo vicinanza alla famiglia, alla moglie Maria Rosa e al figlio Matteo in questo momento di profondo dolore per la gravissima perdita patita”.

» leggi tutto su www.ivg.it