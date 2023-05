Angelozzi l’ha fatto ancora, il Frosinone di Mulattieri e Caso promosso in serie A

Dopo quattro anni il Frosinone torna in Serie A TIM! E’ questo il primo verdetto del campionato di Serie B arrivato nella serata di domenica dopo la vittoria per 3-1 contro la Reggina firmata da Borrelli, Insigne e Caso: grazie a questi tre punti la squadra di Fabio Grosso vola a più dieci sul Bari, terzo in classifica e conquista la promozione aritmetica. I ciociari ora avranno tre partite a disposizione per difendere i quattro punti di vantaggio sul Genoa e coronare la stagione con la vittoria del campionato.

Il percorso del Frosinone è cominciato da lontano, con l’arrivo di Fabio Grosso in panchina a marzo 2021 al posto di un altro campione del mondo, Alessandro Nesta: salvezza nel primo anno, playoff sfumati all’ultima giornata nella passata stagione e una crescita continua culminata con la promozione quest’anno.

