Appalto distribuzione gas, Comune della Spezia vince il ricorso al Tar Liguria

Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato da Ireti, società del gruppo Iren, relativo all’assegnazione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nello Spezzino. La sentenza, emessa dal Tribunale Amministrativo della Liguria, ha confermato che le procedure elaborate dal Comune della Spezia, in qualità di ente capofila, e il giudizio della relativa Commissione che ha valutato le offerte per l’aggiudicazione, sono corrette sul piano amministrativo, tecnico ed economico. È stato quindi confermato il buon operato, nel concreto, della Commissione giudicatrice confermando la pienamente valida degli atti dell’ Amministrazione riguardante l’indizione della gara ed inoltre sono stati giudicati validi anche gli atti amministrativi conclusivi della procedura. La commissione di gara dopo numerose riunioni necessarie per l’analisi tecnica ed economica delle offerte, aveva individuato nella società del gruppo Italgas la migliore proposta. Ireti, la società che fa capo al gruppo Iren si è classificata terza e a seguito delle risultanze ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti di gara e la condanna del Comune della Spezia a provvedere all’aggiudicazione della gara e all’affidamento della concessione a proprio favore o, in subordine, al risarcimento del danno. Richiesta respinta dal Tar della Liguria.

