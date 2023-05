Aromatica alla Biblioteca Civica Angiolo Silvio Novaro

Diano Marina. In occasione della prossima inaugurazione della X° edizione di “Aromatica” in calendario dal 5 al 7 maggio prossimi, la Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” ha curato presso la propria sede una selezione di volumi dedicati alle erbe aromatiche, alla flora spontanea, al loro impiego in tavola e nelle eccellenze gastroalimentari del territorio, nonché agli erbari storici della zona.

Tra i testi esposti, manuali di giardinaggio specifici per le piante aromatiche, testi di botanica antichi e moderni, manuali di olivicoltura e saggi che illustrano la storia e lo sviluppo dell’industria floricola e aromatica nella provincia di Imperia. Le illustrazioni delle tavole botaniche sono tratte dai volumi consultabili in biblioteca “Natura meravigliosa”, a cura di Pascale Herault e Michelle Lenoir; le fotografie in bianco e nero da “Le piante aromatiche e medicinali spontanee della Provincia di Porto Maurizio” di Guido Rovesti

» leggi tutto su www.riviera24.it