Arriva in tv “Canonico 2”: la serie girata tra Pietra Ligure, Giustenice e Borgio Verezzi

Pietra Ligure. Da domani, mercoledì 3 maggio, su Tv2000 in onda la seconda stagione di “Canonico”, la serie tv con l’attore Michele La Ginestra che veste i panni di un sacerdote. Le riprese sono state effettuate a Genzano (Roma) e tra Pietra Ligure, Giustenice e Borgio Verezzi.

Il protagonista è Don Michele, un prete che all’inizio della storia torna da una missione del Sud America e si trasferisce in un piccolo paese italiano. Armato di fede e di pazienza, conosce, aiuta, ascolta ed accompagna i suoi parrocchiani giorno dopo giorno diventando un punto di riferimento per i giovani che perdono la via, per i più grandi che la ritrovano e per gli anziani che passano giornate intere tra i banchi della chiesa e che spesso trovano il modo di rendersi utili.

