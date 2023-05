Bernini a sostegno di Forza Italia e Ponzanelli: “Adottate un indeciso e fategli capire l’importanza del voto”

“Sarzana non può tornare indietro di trent’anni e noi vogliamo dare il nostro contributo. Pensiamo di poter essere la sorpresa di queste elezioni, probabilmente saremo determinanti per la vittoria al primo turno e siamo sicuri che nella prossima squadra di Governo ci sarà anche Forza Italia”. Questa la convinzione di Andrea Cargiolli, coordinatore cittadino del partito che oggi ha ricevuto la visita del vicecoordinatore nazionale – e ministro di Scuola e Università – Anna Maria Bernini che al Loggiato ha voluto conoscere uno per uno i candidati della lista che appoggerà Cristina Ponzanelli.

“Con lei la città ha avuto un cambio di passo pazzesco pur avendo ereditato una situazione difficilissima – ha affermato invece il coordinatore regionale Carlo Bagnasco – fa veramente riflettere che chi in passato ha contribuito a mettere in ginocchio questo Comune oggi abbia il coraggio dopo anni di riciclarsi e tornare in campo”.

