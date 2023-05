Borghetto, furti di scooter e danneggiamento: denunciati due minorenni

Borghetto Santo Spirito. Avevano rubato uno scooter in via Ponti a Borghetto la notte precedente, ma sono stati fermati dopo meno di ventiquattrore dai carabinieri e dalla polizia locale e segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova.

È successo nel tardo di pomeriggio del 26 maggio scorso, quando, grazie ad un “alert” dell’impianto di videosorveglianza comunale due minorenni sono stati intercettati mentre percorrevano l’Aurelia bis a bordo dello scooter. Capendo di essere stati scoperti, i due sono fuggiti a piedi abbandonando il mezzo a bordo strada, ma la loro fuga è durata solo pochi minuti grazie al pronto intervento delle pattuglie dei militari e gli agenti della municipale, che sono riusciti a bloccarli alcuni metri dopo.

» leggi tutto su www.ivg.it