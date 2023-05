Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Partono i lavori di asfaltatura delle strade di Chiavari, per un importo totale di 250 mila euro. Ad eseguire gli interventi la ditta Cigiemme s.n.c. di Mezzanego. Il primo lotto inizierà venerdì 5 maggio e interesserà via Parma, partendo dalla curva di San Lazzaro, e proseguirà a tratti in via Piacenza e in viale Kasman lato fiume.

