Dramma a Rocchetta Nervina, uomo precipita dal ponte Raggio e muore

Rocchetta Nervina. Una caduta accidentale, un volo di quasi dieci metri dalla strada fino al letto del torrente: è morto così Pietro Raimondo, 88 anni, nato e vissuto a Rocchetta Nervina, in Val Nervia.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio, quando l’anziano, probabilmente durante una passeggiata, si è affacciato dal guardrail per guardare qualcosa nel fiume mentre si trovava sul ponte Raggio, sulla strada provinciale 68 al confine tra Rocchetta Nervina e Dolceacqua. Forse ha perso l’equilibrio, forse si è sporto troppo in avanti, forse ha accusato un mancamento: un dettaglio, questo, che ancora non è stato chiarito.

» leggi tutto su www.riviera24.it