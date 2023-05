Guccinelli: “Barriere architettoniche mai eliminate da Ponzanelli”

“Era il Gennaio 2021 quando la Sindaca Cristina Ponzanelli annunciò con incredibile enfasi l’inizio dei lavori per la redazione del PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, lo strumento di pianificazione e di coordinamento degli interventi ritenuti fondamentali per la piena accessibilità e fruibilità degli spazi e degli edifici pubblici, introdotto nell’ordinamento nazionale attraverso varie leggi che ne hanno stabilito l’obbligo per le amministrazioni competenti di dotarsene”. Così il candidato sindaco del centrosinistra Renzo Guccinelli, che aggiunge: “E con la medesima enfasi e retorica che l’ha contraddistinta durante tutto il suo mandato, ha celebrato e vantato il diritto alla mobilità per tutti arrivando a sostenere che il PEBA non sia un obbligo di legge ma di civiltà, la stessa civiltà di cui, ad oggi, a ben 2 anni e mezzo dall’annuncio, non troviamo riscontro. Il PEBA e tutti i buoni propositi si sono persi, o forse sono a prendere polvere in qualche cassetto di qualche ufficio del Comune.

Del PEBA, che ha sostanza quando diventa un atto partecipativo in cui cittadini, enti e associazioni fanno squadra con l’amministrazione stessa per davvero soddisfare le esigenze di tutti, non vi è traccia e ciò potrete verificarlo voi stessi facendo un semplice accesso agli atti in Municipio: non lo troverete! Non lo troverete perché non solo non è stato ancora redatto nella sua completezza, a parte la misera e raffazzonata presentazione di una bozza frettolosa quanto lacunosa a 20 giorni dalle elezioni a pochissime associazioni avvertite la sera prima; non lo troverete perché non è mai stato sviluppato in modo partecipativo, né adottato dalla giunta, né depositato per le consuete osservazioni, né votato o approvato in consiglio: non c’è e con esso non ci sono i finanziamenti per realizzare i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e infatti a Sarzana non ci sono ancora buona parte dei marciapiedi accessibili per carrozzine e passeggini, non ci sono molti dei servizi igienici, delle maniglie e delle porte scorrevoli negli edifici pubblici, Municipio compreso, fino ad arrivare a ripetuti malfunzionamenti degli ascensori degli immobili e dei servizi comunali. E per non parlare della spiaggia di Marinella messa a lucido soltanto per la visita che fece Ponzanelli stessa insieme al governatore della Regione Liguria l’anno scorso e poi lasciata in totale abbandono! In politica, come del resto in tutte le altre sfere della vita per essere credibili, bisogna dire la verità”.

