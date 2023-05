Il maxi-schermo luminoso a De Ferrari resterà per tre anni sul palazzo della Regione

Genova. Attraverso il sistema di luci e colori, il maxi schermo che campeggia sulla faccia del palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari a Genova, ha celebrato il Natale e il Capodanno, ha ricordato personaggi come Gianluca Vialli e Fabrizio De André, ha condiviso le bellezze della Liguria e i grandi eventi pubblici, ha mostrato messaggi di cittadini e dato informazioni.

Bene, continuerà a farlo per i prossimi tre anni. Questa la durata dell’accordo per l’installazione del mega-pannello a led, sponsorizzato da Iren, secondo quanto dichiarato dal vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, oggi, in consiglio comunale.

